Poder do marketing: Fortaleza é o 6º clube com maior engajamento do mundo no Instagram

Não é só dentro de campo ou na gestão que o Fortaleza tem apresentado trabalho sólido com resultados expressivos. O Departamento de Marketing do Tricolor, há anos, tem sido referência e vem crescendo cada vez mais. Prova disso é que, no ano de 2023, o Leão do Pici foi o 6º clube com maior engajamento do mundo no Instagram, rede social que detém a maior porcentagem de consumo de conteúdo entre todas as plataformas.

Segundo a Samba Digital, agência Global de Esportes, Entretenimento e Marketing, que foi responsável pelo levantamento, o Tricolor terminou o ano com taxa de engajamento de 21,3% e ficou apenas atrás de Fluminense, Galatasaray-TUR, Botafogo, Vasco e Fenerbahce-TUR. No mundo!

O número não reflete o número absoluto de seguidores.

Taxa de engajamento, de uma forma resumida, significa a taxa de interações que os seguidores de determinada conta interagem com ela. Essa mesma taxa pode ser usada como critério de satisfação dos seguidores em relação ao conteúdo postado.

E mostra o poder que o marketing bem feito tem. Não se trata apenas sobre publicar em rede social. Se trata de algo imprescindível para o mundo atual: relacionamento. O marketing bem feito precisa ser inteligente e criativo, com conteúdos inovadores que possam trazer fortalecimento de marca, aproximação com torcedor, ampliação da visibilidade de patrocinadores, valorização do produto e ampliação de fontes de receitas. O Fortaleza faz isso.

É mais uma prova do ótimo trabalho desempenhado pelo Departamento de Marketing do clube, sob a direção de Marcel Pinheiro, gerência de Bruno Oliveira e que tem um corpo de profissionais qualificados e sempre antenados às tendências que podem gerar engajamento dos torcedores.