Perto do fim do 1º turno da Série B, Ceará tem campanha pior que em 2023

O 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. Restando apenas 4 rodadas para acabar a primeira metade da competição, o Ceará tem um desempenho preocupante, já que, após 15 jogos, possui campanha pior que a de 2023.

Atualmente, o Alvinegro tem 19 pontos conquistados, com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Aproveitamento de 42,2% dos pontos.

Ano passado, no mesmo número de jogos, o Vovô possuía 21 pontos, com 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, somando 46,7% de aproveitamento.

Mais preocupante ainda é a posição na tabela. Apesar de haver muitos times que estão embolados na pontuação, o Ceará está em 13º, estando mais próximo da zona de rebaixamento que do G-4. Pelo investimento, pela péssima campanha que fez ano passado e pela expectativa criada, apenas falar em olhar para o Z-4 já é um grande problema.

A campanha é um reflexo do despreparo do Ceará para disputar o seu principal objetivo no ano. O time começou a Série B com um elenco curto, com poucas opções de qualidade, peças que não conseguem apresentar bom desempenho técnico e demonstrando claras fragilidades. Falta de aviso, não foi.

A necessidade de contratações é evidente. É preciso quantidade e qualidade. Mas a diretoria já perdeu tempo, pois os reforços já deveriam estar treinando e à disposição do técnico Léo Condé.

Enquanto isso, o time segue patinando e caminhando para mais uma campanha desastrosa.