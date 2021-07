Pagamento em euros e parcelado: saiba quanto e como o Ceará pagará pela compra do atacante Erick

Mais novo reforço do Ceará, o atacante Erick já está na capital cearense e será anunciado oficialmente pelo clube em breve. O Alvinegro realizou investimento para aquisição dos direitos econômicos do jogador, com contrato até o fim de 2023, e trago aqui detalhes desta compra.

Para vencer a concorrência de outros clubes da Série A que também queriam contratar o atacante de 23 anos, que vinha sendo destaque do líder Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará precisou montar um negócio atrativo ao Braga-POR, que não tinha intenção de emprestar, e sim de vender o jogador.

Por isso, a diretoria alvinegra agiu rápido na composição de uma maneira positiva e viável para os dois lados. Quem vai receber e quem vai pagar.

O valor total investido pelo Ceará será de 400 mil euros (cerca de R$ 2,45 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos, com a preferência de compra de outros 50%.

A quantia, porém, não será paga à vista, mas sim em cinco parcelas semestrais de 80 mil euros (aproximadamente R$ 490 mil a cada seis meses).

Investimento dentro do orçamento do clube e bastante válido em um jogador jovem, que vive bom momento técnico, sendo destaque do Náutico na Série B e tem potencial de retorno esportivo e financeiro no futuro. Para se comprovar um bom investimento, depende agora do próprio atleta dentro de campo.