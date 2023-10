A derrota do Ceará por 2 a 0 para o CRB foi fruto de mais uma atuação patética do Alvinegro nesta Série B de Campeonato Brasileiro. Um dos piores jogos do ano - e olha que a disputa é dura. Reflexo de um time apático, desorganizado e entregue. O Ceará, hoje, está largado. Fora de campo e dentro dele.

