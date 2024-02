O camisa 5 chegou: com características, curiosidades e perfil, conheça Jean Irmer, reforço do Ceará

O Ceará anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação do volante Jean Irmer, ex-Juventude. Assim, o Alvinegro acerta com o "camisa 5" que estava buscando no mercado. O jogador é desconhecido de muitos torcedores, e por isso trago aqui uma análise do atleta, com características e detalhes de sua carreira.

Características

Jean Irmer é um meio-campista destro, que tem perfil de ser um "volante-volante", aquele "cão de guarda", que possui vocação defensiva e intensidade na marcação. Estas são as principais características do novo reforço do Vovô, que costuma atuar como cabeça de área, posicionado bem à frente dos zagueiros, mas que com a chegada de Thiago Carpini no Juventude, passou a auxiliar mais no início das construções ofensivas.

Com 1.83m e 29 anos, é bom na bola aérea defensiva e ofensiva. Inclusive, a estatura e a boa desenvoltura no jogo pelo alto foram aspectos importantes para a contratação. Além disso, de vez em quando arrisca chutes de média/longa distância, tendo marcado cinco gols em 35 partidas que fez pelo Juventude na temporada passada - deu ainda uma assistência.

Vem de uma boa temporada, em que foi titular e se tornou um dos líderes do elenco do Juventude na campanha de vice-campeonato na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, com experiência e acesso na principal competição que o Ceará irá disputar em 2024.

Muitos cartões

Legenda: Jean Irmer foi titular no vice-campeonato do Juventude na Série B 2023 Foto: Fernando Alves/Juventude

Um dos aspectos que o jogador precisa evoluir, porém, é a questão disciplinar. Por sempre chegar muito forte nas divididas, comete muitas faltas e é constantemente advertido com cartão amarelo.

No Campeonato Gaúcho do ano passado, tomou seis cartões amarelos e dois vermelhos em 8 jogos. Ao longo da Série B, em 26 jogos realizados - sendo 22 como titular - levou 12 cartões, estando entre os jogadores que mais foram advertidos na competição, e finalizou o ano com 18 amarelos e duas expulsões em 35 jogos.

Curiosidades

Natural de Taguatinga-DF, o meio-campista foi revelado pelo Paraná e acumula passagens por Corinthians, Vasco, Botafogo, Vitória, Marítimo-POR, Gil Vicente-POR e Juventude.

Somando todas as equipes que defendeu, possui 280 jogos na carreira, sendo 219 como titular. São 107 cartões amarelos ao todo.

Fez parte do elenco do Corinthians no título do Campeonato Paulista de 2018. Na carreira, já atuou com Jô e Thiago Carleto, ambos ex-Ceará.

Análise

Conversei com o jornalista gaúcho Bruno Mucke, setorista do Juventude na Rádio Caxias, que fez a seguinte análise do jogador:

"Jean Irmer caiu nas graças da torcida do Juventude pela identificação que teve com o clube. Chegou em 2022, com um salário alto à época, ainda na Série A, mas não teve responsabilidade na queda da equipe. Em 2023, permaneceu no Juventude e foi consolidado como titular, tanto pelo Celso Roth como Adaílton Bolzan (técnico interino), Pintado e Thiago Carpini. Ele tinha um problema, de receber muitos cartões amarelos e até vermelho. É um volante de muita pegada que fazia muitas faltas. No Campeonato Gaúcho, teve jogo que marcou gol e depois foi expulso, indo de herói a vilão. Mas depois colocou a cabeça no lugar, cresceu de rendimento com o técnico Thiago Carpini, virou um 1º volante mais construtor e, no geral, teve uma passagem muito bacana. Acredito que vai ajudar bastante o Ceará por aí".