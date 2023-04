Nos últimos 10 anos, só uma vez o time que venceu o jogo da ida não foi campeão da Copa do Nordeste

O torcedor do Ceará amanheceu a quinta-feira (20) com uma mistura de sentimentos. O lado bom, de ter vencido o Sport por 2 a 1, largando na frente na decisão da Copa do Nordeste. Mas, ao mesmo tempo, a clara sensação de que poderia ter sido melhor pelo que foi o jogo. A vantagem poderia ser mais ampla, é fato. Mas, historicamente, quem levou a vantagem que o Vovô construiu para o 2º jogo, se deu bem.

Nos últimos 10 anos, desde que a competição foi retomada, apenas uma vez o time que venceu o jogo da ida da final não foi campeão da Copa do Nordeste.

Desde 2013, em 8 ocasiões houve um vencedor na partida da ida. E em 7, o time que triunfou na primeira metade da decisão levantou a taça.

Curiosamente, a única exceção é do próprio Ceará. Em 2021, o Alvinegro venceu o Bahia por 1 a 0 no jogo da ida, em Salvador, mas acabou perdendo por 2 a 1 na volta e também nos pênaltis (4x2).

O 2 a 0 já dava a sensação de que poderia ser melhor. Afinal, 3 a 0 não seria nenhum exagero. Chances foram criadas para isso, mas não aproveitadas. Poém, ainda assim, vencer por dois gols era boa vantagem.

Mas o 2 a 1 (aos 53 minutos) não traduz o que foi o jogo. Mesmo perdendo, o Sport (que jogou muito mal) saiu satisfeito.

Mesmo assim, o Vovô tem uma vantagem que não se pode desprezar.

FINAIS DO NORDESTÃO

2013

ASA 1 x 2 Campinense

Campinense 2 x 0 ASA

2014

Sport 2 x 0 Ceará

Ceará 1 x 1 Sport

2015

Bahia 0 x 1 Ceará

Ceará 2 x 1 Bahia

2016

Santa Cruz 2 x 1 Campinense

Campinense 1 x 1 Santa Cruz

2017

Sport 1 x 1 Bahia

Bahia 1 x 0 Sport

2018

Sampaio Corrêa 1 x 0 Bahia

Bahia 0 x 0 Sampaio Corrêa

2019

Fortaleza 1 x 0 Botafogo-PB

Botafogo-PB 0 x 1 Fortaleza

2020

Ceará 3 x 1 Bahia

Bahia 0 x 1 Ceará

2021

Bahia 0 x 1 Ceará

Ceará 1 (2) x (4) 2 Bahia

2022

Sport 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Sport