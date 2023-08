Metade dos gols sofridos pelo Fortaleza no Brasileirão foram nos últimos cinco jogos

O Fortaleza passa pelo momento de maior instabilidade no Campeonato Brasileiro. São três derrotas seguidas, sendo duas em casa, e o desempenho do time passa por oscilação. No ataque e na defesa. Prova disso é que, nos últimos cinco jogos, o Tricolor sofreu metade do total de gols que tomou no Brasileirão.

Após 17 rodadas, a defesa leonina foi vazada 18 vezes. Sendo que 9 destes gols foram neste recorte recente, nas derrotas para Flamengo (2x0), Cuiabá (1x0), Palmeiras (3x1) e Bragantino (3x0). O único jogo que o time não sofreu gol neste período foi na vitória sobre o Athletico-PR (1x0).

Antes deste período, o Fortaleza havia demorado 12 rodadas para sofrer 9 gols, e ostentava a 2ª melhor defesa da competição, atrás apenas do líder Botafogo (que tinha 7 gols sofridos).

O período coincide com desfalques e mudanças no setor. Há um bom tempo que o técnico Juan Pablo Vojvoda não pode contar com Tinga, além das recentes suspensões. Contra o Bragantino, por exemplo, Brítez esteve de fora.

O desafio é corrigir este aspecto o mais rápido possível, já que o Tricolor volta a campo nesta terça-feira (1º), para enfrentar o Libertad-PAR, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, em que erros defensivos podem custar caro.