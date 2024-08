Invencibilidade em casa, boa sequência e G-2: o que vale para o Fortaleza o jogo contra o Criciúma

O Fortaleza entra em campo neste sábado (10) para enfrentar o Criciúma em duelo que vale muito mais que três pontos. Em jogo, a manutenção de aspectos importantíssimos para o bom momento leonino, além da chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão.

O que acontecerá em caso de vitória simples - ao menos de maneira provisória. Se vencer o Criciúma, o Fortaleza vai "dormir" na 2ª colocação, já que chegará aos 42 pontos e ultrapassará o Flamengo, que entra em campo neste domingo (11).

Neste cenário, o Tricolor só não termina a rodada de fato na vice-liderança se o Rubro-Negro não ganhar do Palmeiras, às 16 horas, no Maracanã.

SEQUÊNCIA POSITIVA

O Leão do Pici tenta, também, manter a sequência positiva de resultados. São 7 jogos de invencibilidade, com 6 vitórias e 1 empate no período - a maior série sem derrotas no Brasileirão.

Nos últimos 12 jogos, o Fortaleza perdeu apenas uma vez, acumulando ainda 9 vitórias e 2 empates.

INVENCIBILIDADE EM CASA

Além disso, o Tricolor é o único time que não perdeu como mandante no Brasileirão, com 8 vitórias e 3 empates nos 11 jogos que fez em casa.

O duelo contra o Tigre vale, também, a defesa desta invencibilidade.

São muitos os elementos que incentivam o torcedor a lotar o Castelão em busca de mais um resultado importantíssimo na Série A.