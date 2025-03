Imposição física, bola aérea e força nas transições: por que o Ceará investe em Lucas Lima

Não é por acaso que o Ceará investe R$ 3 milhões para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante Lucas Lima junto ao São Bernardo em um contrato até o fim de 2027. Investimento considerado alto por alguns torcedores. Mas que pode "se pagar" se tudo acontecer como o imaginado, já que o Alvinegro aposta no meio-campista para um retorno esportivo quase que imediato e também financeiro no futuro.

Características

O Ceará buscava um volante com o perfil de Lucas: rápido, de boa estatura (1.80m), imposição física e que seja forte no jogo aéreo ofensivo e defensivo. Aos 24 anos, tem a boa condição física como um dos grandes trunfos para garantir intensidade no meio de campo.

Como já vem apto e com ritmo de jogo, se acredita que ele já chega em condições de brigar por titularidade no concorrido setor do meio de campo do Vovô.

Afinal, o carioca de Magé-RJ foi destaque do São Bernardo no Campeonato Paulista, onde jogou mais na sua posição prioritária - como segundo volante, um "camisa 8", saindo um pouco mais pro jogo pelo lado esquerdo, chegando à frente com constância e mostrando capacidade de ir de uma área à outra do campo com passadas largas e velocidade.

Estilo de jogo

Legenda: Lucas Lima em ação pelo São Bernardo contra o Palmeiras Foto: Bob Paulino/Ag. Paulistão

Assim, deve agregar características que faltavam ao elenco alvinegro e encaixam bem com o jogo de transição que o técnico Léo Condé aposta que predominará em vários jogos da Série A do Brasileiro.

Mesmo assim, é importante frisar: estamos falando de um jogador mais de marcação. Não é um organizador nem tem como ponto forte a armação de jogadas. Na carreira, ainda acumula passagens por CRB, São Bento, Atlético-GO, e já chegou a jogar de primeiro volante, "camisa 5", já que tem bom poder de marcação e se antecipa bem, cobrindo os lados do campo.

Não chega para ser "o cara" do time, nem um jogador que deve decidir tantos jogos do ponto de vista técnico. Mas que é, sim, marcado pela regularidade e consistência, além de dificilmente se machucar.

DESAFIO DA CARREIRA

Legenda: Lucas Lima foi revelado pelo São Bento Foto: Neto Bonvino/EC São Bento

Fato é que o Ceará será o grande desafio da carreira do meio-campista, que até já jogou a Série A (em 2022, pelo time goiano), mas ainda muito jovem e sem protagonismo (fez apenas sete jogos e todos como reserva entrando no 2º tempo).

Agora, poderá brigar por espaço em uma equipe que vai adotar um estilo de jogo de intensidade na marcação, força física, jogo de transição rápida com ataques diretos e explorando a bola parada. O que pode potencializar suas características.

E se mostrar a determinação, aplicação tática e entrega coletiva que têm sido marcas dele ao longo da carreira e também do elenco do Ceará até agora, tem boas condições de mostrar que o investimento pode dar ótimos resultados para todos os lados.