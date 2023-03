Gustavo Morínigo pode atingir marca inédita pelo Ceará nesta década se vencer o Clássico-Rei

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste domingo (5), às 18h30min, no 2º Clássico-Rei do ano, agora válido pela Copa do Nordeste. O confronto pode fazer o técnico Gustavo Morínigo, do Alvinegro, atingir uma marca inédita pelo clube nesta década.

Desde 2020, nenhum técnico, seja por Ceará ou Fortaleza, venceu os dois primeiros Clássicos-Rei que disputou.

Neste período, quem conseguiu melhor desempenho nos dois primeiros confrontos contra o Tricolor foi Tiago Nunes, com uma vitória (goleada por 4 a 0, pela Série A 2021) e um empate (por 1 a 1, pela Copa do Nordeste 2022).

Nos últimos três anos, Guto Ferreira foi o técnico que mais vezes comandou o Ceará contra o Fortaleza. Ao todo, Gordiola disputou 12 clássicos, com 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

Como triunfou por 2 a 1 no primeiro Clássico-Rei da carreira, Morínigo tem a chance de estabelecer duas vitórias consecutivas contra o maior rival.

E o momento é positivo. O Ceará vem embalado por nove jogos de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates.