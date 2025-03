Galeano decide em nova vitória do Ceará e se destaca como protagonista em semana decisiva

Dentre as 19 contratações que o Ceará fez para 2025, ele não foi das mais badaladas. Mesmo assim, começou o ano como titular no ataque. Depois de nove jogos, não marcou nenhum gol e acabou perdendo espaço. Mas em sete dias, o atacante Galeano se destacou como protagonista em uma decisiva para o Alvinegro.

Ele foi o nome da vitória por 2 a 0 sobre a Juazeirense, nesta quarta-feira (19), pela Copa do Nordeste. Marcou os dois gols e foi um dos que aproveitou bem a oportunidade meio a um time totalmente modificado, já que Léo Condé poupou os titulares visando a final do Campeonato Cearense contra o Fortaleza.

Além disso, Galeano ele apareceu de maneira decisiva em outros dois jogos importantíssimos para o Vovô.

Quando o Ceará perdia por 2 a 1 para o Confiança-SE, foi ele quem fez o gol de empate, aos 38 minutos do 2º tempo, levando a decisão para os pênaltis, em que ele também cobrou e converteu, impactando diretamente na classificação alvinegra.

No Clássico-Rei do último sábado (15), entrou no 2º tempo e sofreu o pênalti que Fernando Sobral converteu, garantindo a vitória e vantagem na busca pelo bicampeonato.

Galeano pode produzir ainda mais. Mas é fato que as atuações decisivas nestas ocasiões serve como injeção de confiança e ânimo para o atacante de paraguaio de 24 anos, que certamente ganhou pontos com o treinador Léo Condé e com a torcida alvinegra.