Fortaleza vence mais uma. O estranho no ninho segue incomodando. E ainda tem quem duvide?

O Fortaleza venceu mais uma! Neste sábado (10), o derrotado da vez foi o Criciúma, por 1 a 0. Resultado que levou o Tricolor aos 42 pontos, assumindo a vice-liderança do Brasileirão.

Enquanto alguns tratam o Fortaleza como "um estranho no ninho", na parte de cima da tabela, o Leão do Pici segue vencendo e pontuando.

São 8 jogos de invencibilidade. 7 vitórias seguidas.

Como mandante, são 12 jogos sem perder na Série A, com 9 vitórias consecutivas. Caiu no Castelão, vira presa do Leão.

O Fortaleza vai "dormir" na 2ª colocação e só perderá a posição nesta rodada se o Flamengo não vencer o Palmeiras.

A diferença para o líder Botafogo é de somente um ponto! O time carioca ainda joga na rodada, mas possui um jogo a mais que o Fortaleza.

A campanha é espetacular. E sólida. Construída de maneira consistente.

E ainda tem quem duvide que o Fortaleza está na briga pelo título do Brasileirão?