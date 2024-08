Fortaleza se torna o 8º time a liderar o Brasileirão durante o returno nos últimos 10 anos

Assumir a liderança do Brasileirão é algo muito difícil. No 2º turno do campeonato, então, é mais ainda. Prova disso é que, na última década, apenas um seleto grupo de times conseguiu este feito. E o Fortaleza acaba de se juntar a este restrito número de equipes.

O Tricolor se tornou o 8º time a liderar o Brasileirão durante o 2º turno nos últimos 10 anos.

Vale lembrar que o Fortaleza é o 1º time do Nordeste a conseguir este feito.

Considerando os Campeonatos Brasileiros desde 2015, já estiveram na ponta da tabela da Série A, durante o 2º turno: Flamengo (campeão em 2020 e 2019), Palmeiras (campeão em 2023, 2022, 2018 e 2016), Atlético-MG (campeão em 2021) e Corinthians (campeão em 2015 e 2017). Além deles, São Paulo, Internacional e Botafogo chegaram a liderar, mas não venceram.

O número restrito deixa duas coisas muito claras: 1) o quanto é complicado assumir a 1ª colocação na 2ª metade da competição, que é de afunilamento do campeonato; 2) ninguém consegue fazer isto por acaso. Não se chega a este posto com apenas uma "boa fase", uma "tabela tranquila" ou algum facilitador.

O Fortaleza chega como time que mais venceu (14), menos perdeu (3), maior sequência de invencibilidade, maior sequência de vitórias, melhor mandante do campeonato, único que ainda não perdeu em casa, 2ª melhor defesa...são muitos os argumentos.

Ainda mais em tempos de SAF's milionárias, grandes patrocinadores e investimentos pesados de gigantes do futebol brasileiro.

O Fortaleza não tem nada disso. Chega na base da organização, do trabalho responsável e consistente. Da força absurda que tem jogando diante do seu torcedor e do trabalho fenomenal de Vojvoda e sua comissão técnica junto a um elenco extremamente comprometido e engajado em fazer história. O que dá ainda mais méritos para este grande feito.