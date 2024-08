Fortaleza é o legítimo líder do Brasileirão

O Fortaleza é o líder da Série A do Campeonato Brasileiro. E é o legítimo líder! Com a vitória sobre o Bragantino por 2 a 1, o Tricolor assumiu a 1ª colocação da tabela com o mesmo número de jogos do Botafogo e estando na frente por 2 pontos (45 x 43).

Tudo bem que o Botafogo ainda entra em campo neste domingo (18) e pode reassumir a 1ª posição em caso de vitória sobre o Flamengo. Mas mesmo se isso acontecer, o Tricolor terá um jogo a menos e a condição de retomar a colocação depois da partida restante.

Por aproveitamento, o Fortaleza tem a melhor campanha do campeonato.

E construiu isso com muita cara de time que vai brigar pelo título até o final. Não só brigar, mas brigar com força.

A vitória sobre o Bragantino foi com roteiro de time campeão. Que teve postura e mentalidade de campeão. O Fortaleza quis vencer o jogo tempo todo. Mesmo no 2º tempo, quando o Braga pressionava, Vojvoda não recuou. Não negociou o empate.

Foi premiado com o gol da vitória que veio de 3 jogadores que saíram do banco. Machuca, Kervin Andrade e Breno Lopes.

Agora, são 9 jogos de invencibilidade. Com incríveis 8 vitórias e 1 empate no período.

Em 22 jogos, o Fortaleza é o time que mais venceu (13) e o que menos perdeu (3).

Se torna o 1º nordestino a liderar o Brasileirão na era dos pontos corridos durante o 2º turno.

O Laion segue imbatível. E desse Fortaleza que não cansa de fazer história, ninguém pode duvidar!