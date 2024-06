Fortaleza e Ceará: quatro jogos fora de casa, nenhum ponto e muitas preocupações

Uma semana de se esquecer para Ceará e Fortaleza. Os rivais saíram para dois jogos fora de casa nesta semana, cada um, e voltaram com o mesmo saldo negativo: nenhum ponto conquistado. Na mala, porém, muitas preocupações.

No caso do Alvinegro, não apenas os resultados (derrotas para Vila Nova e Brusque) foram ruins, mas o desempenho (sobretudo no 2º jogo) e a situação de tabela pioraram demais. Se antes a perspectiva era de consolidação no G-4 e até mesmo a possibilidade de assumir a liderança da Série B, a realidade de momento é a 9ª colocação e distância de 3 pontos para o Goiás, atual 4º colocado.

No lado do Tricolor, o apanhado foi pior ainda, com resultados e desempenhos terríveis nas derrotas para Bahia e Cuiabá em que, somando os dois jogos, o time não marcou nenhum gol sequer e tomou 6, incluindo a maior goleada sofrida na Era Vojvoda, em uma atuação pífia e absolutamente constrangedora contra o vice-lanterna da competição em que não demonstrou nenhuma capacidade competitiva.

O resumo é de preocupações para os dois lados. O Ceará precisa superar crise política e financeira para não se distanciar do G-4 da Série B, já tendo o Sport como adversário direto na próxima rodada.

Já o Fortaleza vem de atuações ruins em sequência, com a necessidade clara de resposta e reação de Juan Pablo Vojvoda e seus comandados, que no geral, têm deixado a desejar.

O que não dá é pra repetir resultados e desempenhos destes últimos jogos.