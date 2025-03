Fortaleza de 2025 acumula mais uma decepção

O primeiro trimestre do ano vai chegando ao fim e podemos dizer: até agora, o Fortaleza de 2025 é uma decepção. Mais um capítulo que corrobora isto foi escrito na noite desta quarta-feira (26), derrota por 1 a 0 para o CRB.

Mais de 7 mil torcedores saíram de casa, foram ao Castelão para um jogo às 21h30min, tomaram banho de chuva e viram uma atuação pífia. Um futebol pobre. Reflexo de uma crise técnica muito preocupante.

O Fortaleza venceu dois, empatou dois e perdeu seis nos últimos 10 jogos. No período, só venceu o Ferroviário - uma vez com o Tubarão da Barra com reservas, e outra com gol aos 47 minutos do 2º tempo do 2º jogo da semifinal.

Por outro lado, perdeu para Altos-PI, Sousa-PB, CRB, Vitória e Ceará (2x). Perdeu o Campeonato Cearense e se classificou na Copa do Nordeste na 4ª colocação, atrás do Ferroviário e com a mesma pontuação de CRB e Altos-PI, mas ficando na frente pelo número de vitórias.

O que o Fortaleza tem apresentado em 2025 é um desrespeito ao seu torcedor.

E aqui eu não me refiro aos resultados. Perder é do jogo. O problema é a forma como se perde. É o comportamento. Contra o CRB, foi mais uma atuação tenebrosa. O time alagoano ficou quase 30 minutos com um jogador a menos e o Fortaleza não foi capaz de fazer um gol.

É uma postura de desinteresse, de passividade, de conformismo com os inúmeros erros e a mediocridade.

Não foi 1x, 2x ou 3x. Tem sido sistemático em 2025. Tem alguma coisa muito errada.