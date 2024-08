Fortaleza dá mais uma mostra de força de elenco, mas com nova faceta: poder de reação

A grande vitória do Fortaleza por 3 a 1 sobre o Rosário Central foi mais uma demonstração de força do elenco Tricolor, mas agora com uma nova faceta: poder de reação.

Foi a 1º vez nas últimas 11 partidas que o Leão do Pici saiu atrás no placar. Depois de um 1º tempo truncado, moroso e lento, o Rosário faz 1 a 0 com 3 minutos do 2º tempo. No momento em que se imaginava que o time argentino poderia amarrar o jogo, catimbar para matar o tempo e garantir o resultado, o Fortaleza mostrou maturidade e poder de reação para transformar o jogo e buscar a virada.

Na noite desta quarta-feira (21), Vojvoda teve mais uma vez leitura de jogo corretíssima e os jogadores que saíram do banco de reservas foram determinantes para a construção do resultado.

Lucas Sasha, que entrou no intervalo, foi o cara que mudou a partida. Com passe espetacular para Pikachu servir Lucero no gol de empate, logo 5 minutos depois.

Aí o Fortaleza incendiou a arquibancada e cresceu no jogo. Kervin Andrade, que também saiu do banco e melhorou o time, inicia a jogada que tem passe ESPETACULAR de Tinga para Yago Pikachu virar o jogo. O êxtase foi absoluto, e o Rosário sentiu o baque.

O próprio Lucas Sasha marcou o 3º para sacramentar o resultado e premiar sua atuação. Outro que entrou no decorrer da partida e merece menção é Hércules, que foi muito bem.

Imbatível em casa, o Fortaleza acumula nada menos que 20 incríveis jogos de invencibilidade como mandante na temporada. São 12 VITÓRIAS SEGUIDAS. É um desempenho ABSURDO!!

O Tricolor está novamente entre os 8 melhores times da Copa Sul-Americana.E a história segue sendo escrita.