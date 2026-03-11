Fortaleza classificado na Copa do Brasil e a lição de como o time pode jogar mais

O Fortaleza avançou de fase na Copa do Brasil ao vencer o Manauara por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (11). Foi com emoção em um fim de jogo eletrizante, com direito a gol legal anulado de maneira absurda, pênalti marcado minutos depois e quase gol de empate do time amazonense. Mas, no fim, deu tudo certo na partida que deixa uma lição muito clara para o técnico Thiago Carpini.

