Fortaleza: atuação contra o Mirassol preocupa mais que o resultado

O empate do Fortaleza contra o Mirassol foi amargo. O Tricolor vencia o jogo até os 47 minutos do 2º tempo, quando tomou o empate e deixou escapar dois pontos no apagar das luzes. Mas o que preocupa mais não é o resultado. É a atuação.

O 1º tempo foi de um jogo pouquíssimo inspirado, mas que premiou a efetividade. O belo gol de Martínez foi fruto de um retrato ao que o Fortaleza sempre teve como um dos seus pontos mais fortes: o ataque direto, com velocidade na transição e muita gente chegando ao ataque de forma rápida. O problema é que este tipo de jogada basicamente parou por aí.

Na volta do intervalo, o Fortaleza foi amassado pelo Mirassol no 2º tempo. Foram 17 finalizações do time da casa, que teve 71% da posse de bola na etapa final e colocou o Leão do Pici nas cordas. O Fortaleza simplesmente não conseguia jogar, não conseguia chegar ao ataque, não conseguia sequer ficar com a bola por dois ou três minutos.

Estamos falando de um time que não vence de ninguém há mais de 2 meses, e chegou ao número de 9 jogos sem vitórias (com 7 derrotas e 2 empates no período)

O meio de campo não teve nenhuma capacidade de controlar minimamente o jogo. E nem a defesa conseguiu neutralizar as investidas paulistas - mesmo com as mudanças de Vojvoda, colocando David Luiz, passando a jogar com três zagueiros e trazendo Pikachu para jogar como ala direito, defendendo no 5-3-2.

A vitória era necessária para amenizar a crise depois de uma semana tensa. Mesmo sem jogar bem, o jogo contra o Mirassol era fundamental para vencer, ganhar confiança e tentar virar esta página. Ao contrário disso, o Fortaleza sai do jogo com preocupações para os próximos desafios.