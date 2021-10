Em boa fase e buscando titularidade, Gabriel Lacerda atuou em todas as vitórias do Ceará na Série A

O sistema defensivo tem se consolidado como um dos pontos fortes do Ceará na temporada. O Alvinegro apresenta bom desempenho no setor e tem a 5ª defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Um dos jogadores de maior destaque é o zagueiro Gabriel Lacerda, que tem ótimos números ao seu favor, e está em busca de espaço na equipe principal de Tiago Nunes.

O jovem defensor, de apenas 22 anos, foi titular em 13 jogos na Série A, em boa parte suprindo ausência de Luiz Otávio, que estava lesionado. Nestas partidas, o Vovô teve ótimo aproveitamento, conquistando 62% dos pontos disputados, com seis vitórias, seis empates e apenas uma derrota. Neste período, foram seis jogos sem sofrer nenhum gol sequer.

O detalhe: Lacerda foi titular em todos os jogos que o Alvinegro triunfou na competição e acumula quatro participações diretas em gols (marcou duas vezes e tem duas assistências).

O levantamento foi realizado pelo perfil Ceará Stats, que traz informações e curiosidades do Alvinegro, e comprova como Gabriel Lacerda tem sido importante para a boa campanha do time no Brasileirão.

Concorrência pesada

Legenda: O capitão alvinegro Luiz Otávio forma dupla de zaga com Messias Foto: Divulgação / Ceará

O que dificulta a situação de Lacerda é a concorrência pesada. Capitão do time, Luiz Otávio é titular absoluto, enquanto Messias foi contratado para assumir o posto de companheiro do camisa 13 e, até aqui, tem feito boas partidas.

Com condição física privilegiada, tem altíssima minutagem, já que leva poucos cartões e não se lesiona, sendo muito difícil que fique fora de algum jogo.

A única partida que ele esteve suspenso na Série A foi justamente contra a Chapecoense, na última rodada, em que Lacerda atuou e jogou bem. A tendência natural, porém, é de retorno do camisa 3.

Pedindo passagem

Legenda: Gabriel Lacerda disputou 12 partidas pelo Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, anotando 2 gols e uma assistência Foto: Divulgação / Ceará SC

É certo que Lacerda não joga sozinho e os resultados ocorrem como fruto do coletivo, mas também é fato que o defensor tem demonstrado maturidade tática, bom posicionamento, força no jogo aéreo e intensidade para contribuir de forma positiva para a equipe.

Sem contar que é um jovem talento revelado no clube, sendo um ativo que tem potencial para retorno espotivo e também financeiro, em caso de uma futura venda.

Futebol é momento. Gabriel Lacerda está pedindo passagem, e a missão de Tiago Nunes é de encontrar uma maneira de fazer com que as boas atuações do zagueiro se mantenham sem que ele perca espaço. Ele está merecendo.