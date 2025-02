Em aproveitamento, Fortaleza iguala pior início de temporada na "Era Vojvoda"

O momento do Fortaleza não é bom. Além dos resultados, as atuações estão muito abaixo do nível esperado e todos que fazem o clube sabem disso. Inclusive o técnico Juan Pablo Vojvoda revelou incômodo com o desempenho. Tanto é que, em aproveitamento, o Fortaleza igualou o pior início de temporada da era Vojvoda.

Em nove jogos, são seis vitórias e três derrotas, sem nenhum empate, resultando em aproveitamento de 66,6% dos pontos disputados. O desempenho iguala o do ano passado, quando o time apresentou exatamente o mesmo aproveitamento em nove jogos (mas, na ocasião, com cinco vitórias, três empates e apenas uma derrota).

No mesmo recorte de jogos (nove partidas) nas temporadas 2023, 2022 e 2021, Vojvoda teve um início bem melhor, com aproveitamentos de 77,7%, 70,3% e 85,1%, respectivamente.

Para além dos números, o que tem incomodado mais é a postura do Fortaleza nesta sequência de derrotas. Tem sido um time desconectado, sem vibração, que não coloca velocidade nem intensidade, e com uma coletividade tão vulnerável que acaba criando um cenário propício para mais erros individuais - que aconteceram contra o Vitória, nos dois gols do time baiano.

VEJA DESEMPENHO DO FORTALEZA NOS PRIMEIROS 9 JOGOS COM VOJVODA NOS SEGUINTES ANOS

2025

9 JOGOS

6 VITÓRIAS

3 DERROTAS

19 GOLS MARCADOS

7 GOLS SOFRIDOS

66,6% DE APROVEITAMENTO

2024

9 JOGOS

5 VITÓRIAS

3 EMPATES

1 DERROTA

20 GOLS MARCADOS

9 GOLS SOFRIDOS

66,6% DE APROVEITAMENTO

2023

9 JOGOS

7 VITÓRIAS

2 DERROTAS

18 GOLS MARCADOS

6 GOLS SOFRIDOS

77,7% DE APROVEITAMENTO

2022

9 JOGOS

5 VITÓRIAS

4 EMPATES

21 GOLS MARCADOS

6 GOLS SOFRIDOS

70,3% DE APROVEITAMENTO

2021