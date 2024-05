Em 3 rodadas, Ceará mostra que, no momento, não tem o necessário para o acesso

Não demorou para o Ceará mostrar que não tem o que é necessário para brigar pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo menos no momento. Em 3 rodadas, o Alvinegro comprova o que já era apontado por muita gente antes mesmo de começar a Série B.

O primeiro aspecto é a limitação do elenco. Com poucas peças, ainda mais perdendo o trio de ataque titular (Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro lesionados contra o CRB), o técnico Vagner Mancini não tem opções confiáveis para manter o sistema de jogo. E serão ainda muitas rodadas pela frente tendo que jogar com o que tem aí, já que a janela está fechada.

O segundo ponto é a fragilidade defensiva. Já foram 6 gols sofridos em apenas 3 jogos, média de 2 por partida, fazendo com que o Alvinegro já tenha a 3ª pior defesa da competição neste início. Sem consistência defensiva, não há time que consiga brigar pelo acesso na Série B.

Um terceiro aspecto preocupante é a preparação física. No mês de abril inteiro, o time fez apenas 4 jogos. Nos últimos 16 dias, só 3 partidas. Pro calendário brasileiro, é algo bem tranquilo. Mesmo assim, é visível a incapacidade de manter intensidade e como tem jogadores desgastados.

Contra o CRB, Caio Rafael sentiu lesão muscular com 13 minutos em campo. Um atleta de 19 anos! Isso não é normal.

Junte elenco limitado, fragilidade defensiva, falta de condicionamento físico adequado e desorganização coletiva, que o time claramente tem demonstrado, se chega ao desempenho de apenas 2 pontos em 9 disputados logo na largada da competição.

A Série B está só no início, com certeza reforços virão no meio do ano e muita coisa pode mudar. Mas o Ceará já mostrou que, pelo menos no momento, não tem o necessário para o acesso.