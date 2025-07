Destaque do Fluminense na Copa de Clubes, Hércules ainda tem parte do passe pertencente ao Fortaleza

O volante Hércules foi um dos grandes personagens do futebol brasileiro nesta semana. O meio-campista se destacou por ter marcado o gol que sacramentou a vitória histórica do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, na última segunda-feira (30), pela Copa do Mundo de Clubes. Destaque inclusive na imprensa internacional, o meio-campista de 24 anos ainda tem passe pertencente ao Fortaleza.

Quando acertou a venda do jovem piauiense ao Fluminense, em dezembro de 2024, o Fortaleza negociou 70% dos direitos econômicos do meio-campista por R$ 29 milhões. Assim, manteve 30% dos direitos econômicos do jogador.

Vale lembrar que, em caso de nova venda de Hércules, o Fortaleza receberá tal porcentagem do valor total, mas ainda deverá repassar valores para Atlético-CE e Tiradentes, por acordo firmado na negociação com o Flu.

Contratado pelo Fortaleza em 2021 por R$ 250 mil, o camisa 35 acabou sendo negociado por um valor 116x maior, superando a ida do atacante Moisés para o Cruz Azul-MEX em 2023, quando foi vendido por R$ 24,5 milhões.

Hércules entrou em campo em todos os quatro jogos do Flu no Mundial, sendo titular nas três partidas da fase de grupos e entrando no decorrer do 2º tempo contra a Internazionale, anotando o primeiro gol na competição.

Pela personalidade que tem e pelo futebol que quem o acompanha há mais tempo sabe que ele joga, é bem possível imaginar que uma nova transferência milionária pode acontecer em breve. E o Fortaleza fica de olho.