Defesa em alerta: Ceará sofreu gols em mais de 70% dos jogos que fez no ano

É bem evidente que este período sem jogo é fundamental para o Ceará ajustar aspectos necessários, e um em específico é muito claro: o sistema defensivo, que tem sido muito vazado na temporada. Tanto é que o Ceará sofreu gols em mais de 70% dos jogos que fez no ano.

Ao todo, foram 35 partidas, e em 25 delas o Alvinegro foi vazado, o equivalente a 71% do total dos jogos. Somente em 10 ocasiões o time saiu de campo sem tomar nenhum gol.

O que aumenta ainda mais o alerta é o desempenho ofensivo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará tem a 4ª pior defesa da competição, com 16 gols sofridos em 12 rodadas. Contando as partidas da Segundona, em apenas quatro o time passou em branco.

Jogando em casa, o Vovô tem acumulado derrotas pesadas no certame, como Guarani (0x3), Novorizontino (0x3) e CRB (1x3).

O Ceará é um time que sofre muitos gols e, em vários momentos, se mostra muito exposto.

As laterais são pontos claros que precisam melhorar. Mas, além disso, o miolo de zaga também. É preciso que o técnico Eduardo Barroca trabalhe uma evolução do setor defensivo como um todo. E precisa ser agora.