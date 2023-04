Como Gustavo Morínigo pode mudar o Ceará para tentar surpreender o Fortaleza na final

O primeiro jogo da final do Campeonato Cearense deixou uma clara mensagem ao técnico Gustavo Morínigo: mais que um bom jogo, será preciso imaginar alguma forma de tentar surpreender o Fortaleza para que o Ceará possa reverter a vantagem do rival e ficar com o título.

Em comparação com o Tricolor, o treinador paraguaio tem um elenco mais enxuto e que oferece menos variações. Mas, mesmo assim, dá para imaginar algumas alterações que poderiam possibilitar uma dinâmica diferente de plano de jogo e estratégia.

Por suspensão, ele não poderá contar com o volante Richardson. Certo é que ele irá mudar no time. E aqui algumas opções.

OPÇÃO 1 - ESCALAÇÃO CONSERVADORA

Escolher Caíque Gonçalves como titular para manter a estrutura e características do time. Sem surpresas, seria a escalação mais conservadora para o duelo.

Legenda: Opção de escalação mais conservadora do Ceará Foto: Arte SVM

OPÇÃO 2 - MAIS CRIATIVIDADE E JANDERSON NO 2º TEMPO

Recuar Castilho para jogar como 2º volante e utilizar um meia-armador para melhorar a qualidade de passe/criatividade da equipe. Jean Carlos e Chay são opções. Além disso, a entrada de Luvannor no time titular para dar mais imposição física e, principalmente, preservar Janderson para entrar no 2º tempo.

O camisa 77 não tem feito grandes atuações, mas entrando no decorrer da partida e encontrando a defesa adversária mais desgastada, pode acrescentar muita velocidade para mudar o cenário do jogo.

Legenda: Opção de escalação do Ceará com Janderson sendo preservado para o 2º tempo Foto: Arte SVM

OPÇÃO 3 - DOBRAR LATERAIS

Outra alternativa é "dobrar" as laterais, e isso pode acontecer tanto pela direita como pela esquerda. Na direita, Michel Macedo pode entrar e, assim, adiantar Warley para jogar como um ponta, mais avançado.

Legenda: Opção de "dobrar" a lateral direita do Ceará, com Warley como ponta e Erick jogando pela esquerda Foto: Arte SVM

Na esquerda, Danilo Barcelos pode desempenhar esta função, sem tantas obrigações defensivas (um ponto fraco dele).

Legenda: Alternativa de escalação "dobrando" a lateral-esquerda com Danilo Barcelos e Formiga Foto: Arte SVM

Nas duas situações, é possível utilizar um meio de campo mais técnico, que melhore a circulação de bola/articulação pelo corredor central, já que os lados do campo estarão mais protegidos.

Certo é que, independente de peças, o Ceará precisará mudar a postura apresentada no 1º jogo da final para conquistar o título.