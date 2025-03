Com emoção e alívio, Fortaleza vai para 8ª final seguida de Campeonato Cearense

Quando o relógio marcava 46 minutos do 2º tempo, o 0 a 0 ainda perdurava no placar do PV, em um Fortaleza x Ferroviário de 1º tempo truncado e etapa final de ataque contra defesa. Mas a "mística dos 47" se fez presente novamente aos leoninos. Lucero apareceu para colocar o Tricolor na decisão, na noite deste sábado (8), consolidando a força do clube no certame Estadual.

Será a 8ª final seguida de Campeonato Cearense do Fortaleza. No período, são 5 títulos e 2 vices. Ampliando o recorte, de 2000 pra cá, o Fortaleza foi Campeão Cearense 16x. Outras 6x foi vice. É o time que mais vezes ficou em 1º ou 2º no período (22x).

Mas esta classificação foi longe de ser fácil. O Ferroviário se mostrou competitivo e valente, brigando até o fim - o que valoriza mais a classificação tricolor.

Mesmo com dificuldades e sem uma atuação brilhante, o Fortaleza foi premiado por que lutou e insistiu. Fez três gols para valer um - diga-se de passagem que os outros dois foram corretamente anulados. A vitória só veio nos acréscimos depois de bela jogada de Diogo Barbosa e Breno Lopes, que terminou com finalização do camisa 9, marcando o 6º gol no ano.

Gol do alívio. Por que a responsabilidade no confronto era muito maior do lado leonino. Pelo investimento, por ser ano de orçamento recorde, pelo recente 4º lugar no Brasileirão, por jogar Libertadores, pela continuidade de trabalho, pela expectativa...

E embora a vitória tenha sido conquistada, há muito o que se analisar e refletir sobre o desempenho do time, que precisará jogar mais para a decisão.

Mas, por agora, ficam a emoção e o alívio por mais uma decisão que virá pela frente.