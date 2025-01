Com Baralhas, Ceará terá boa disputa por titularidade no meio de campo, que ainda não está fechado

Baralhas será jogador do Ceará em 2025. O volante chega para compor um setor que promete boa disputa por titularidade nesta temporada: o meio de campo.

Além do novo reforço, o Vovô já conta com Fernando Sobral, Richardson, Lourenço, Lucas Mugni, Matheus Araújo e Jorge Recalde para o setor. E ainda tem Dieguinho, que embora tenha sido anunciado como lateral-direito, também pode jogar como meio-campista, e com totais condições de titularidade em qualquer das funções.

Em 2024, Léo Condé moldou o Ceará para jogar com três meio-campistas. Se repetir a ideia para este ano, a tendência é que os oito atletas disputem estas três vagas. E olha que a concorrência deve aumentar, já que o setor ainda não está fechado a o Alvinegro está no mercado observando ao menos mais um "meia criativo", que possa jogar como articulador.

Os desafios do Ceará serão árduos em 2025, e vai precisar ter mesmo quantidade para aguentar a sequência de jogos. Mas fato é que o meio de campo vai ficando mais encorpado, ganhando um salto de qualidade e com jogadores acostumados com a Primeira Divisão.

E com margem para ainda melhorar mais.