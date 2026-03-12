Ceará vence o Maranhão com mais sorte do que juízo
Alvinegro teve atuação ruim e tomou três bolas na trave
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 23:13)
A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Maranhão foi conquistada com mais sorte do que juízo. O Alvinegro avançou na Copa do Brasil, mas isso não deve servir como muleta para justificar o desempenho ruim. Fato é que o time de Mozart fez mais uma partida muito abaixo e com a exposição de problemas nítidos que devem ser corrigidos.
