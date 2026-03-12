Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ceará vence o Maranhão com mais sorte do que juízo

Alvinegro teve atuação ruim e tomou três bolas na trave

André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 23:13)
André Almeida
Legenda: Zanocelo marcou o gol do Ceará contra o Maranhão
Foto: Felipe Santos/CearaSC

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Maranhão foi conquistada com mais sorte do que juízo. O Alvinegro avançou na Copa do Brasil, mas isso não deve servir como muleta para justificar o desempenho ruim. Fato é que o time de Mozart fez mais uma partida muito abaixo e com a exposição de problemas nítidos que devem ser corrigidos.

