Ceará vence o Maranhão com mais sorte do que juízo

A vitória do Ceará por 1 a 0 sobre o Maranhão foi conquistada com mais sorte do que juízo. O Alvinegro avançou na Copa do Brasil, mas isso não deve servir como muleta para justificar o desempenho ruim. Fato é que o time de Mozart fez mais uma partida muito abaixo e com a exposição de problemas nítidos que devem ser corrigidos.

VEJA ANÁLISE