Ceará tem rodada quase perfeita e aumenta chances de acesso

A 29ª rodada da Série B foi quase perfeita para o Ceará, que viu sua probabilidade de acesso aumentar depois deste fim de semana. O mais importante, obviamente, foi que o Alvinegro venceu o Brusque por 1 a 0, no Castelão, chegando aos 45 pontos. Mas outros resultados também foram positivos para o Vovô.

Mirassol (4º) e Sport (3º) empataram. O Vila Nova (5º) empatou em casa com o Botafogo-PB (16º). O América-MG (7º) perdeu para o CRB (17º), e o Coritiba (8º) ficou no 0 a 0 com o Goiás (12º).

O único resultado que não foi bom foi a vitória do Santos (1º) por 1 a 0 sobre o Operário-PR (10º). Vale lembrar que Novorizontino (2º) e Avaí (9º) ainda jogam nesta segunda-feira (30), contra Ponte Preta e Guarani, respectivamente.

CHANCES DE ACESSO

As chances de acesso do time comandado por Léo Condé subiram para 28%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), especializado em estatísticas futebolísticas.

O ponto positivo é que o cenário ficou bem mais favorável depois das duas vitórias seguidas, sobre Vila Nova e Brusque. Assim, o Vovô pode entrar no G-4 já na próxima rodada, já que fará confronto direto contra o Sport, fora de casa. O time pernambucano possui 47 pontos e está na 3ª colocação. Se o Ceará vencer, chegará aos 48 e entrará no grupo de classificação, já que Mirassol (4º) e Vila Nova (5º) se enfrentam.

