Ceará superou o Fortaleza no duelo de estratégias mais uma vez

O Ceará construiu uma importante vantagem no jogo de ida das finais do Campeonato Cearense. A vitória por 1 a 0 neste sábado (15), mostra que o Alvinegro levou a melhor no placar e também no duelo de estratégias.

Não foi um jogo brilhante tecnicamente. Longe disso. A falta de inspiração refletiu em pouquíssimas oportunidades de gol. Foi um jogo estudado, brigado e travado. Que era exatamente o que o técnico Léo Condé queria.

O Ceará vinha de um jogo extremamente desgastante física e mentalmente contra o Confiança-SE, pela Copa do Brasil, no meio de semana. Foram apenas dois dias de recuperação para enfrentar o maior rival, que por sua vez, teve uma semana inteira de descanso, treinamentos e preparação para este duelo - já que não teve jogo no meio de semana.

Era de se esperar um Fortaleza com mais gás, com "tanque cheio", jogando num ritmo mais acelerado para impor uma intensidade mais elevada. Mas não foi o que aconteceu.

O Ceará esfriou o jogo o tempo quase todo. É verdade que teve certas dificuldades para contra-atacar com perigo, mas mostrou virtude ao anular os pontos fortes do Fortaleza, que fez apenas uma finalização na direção do gol de Bruno Ferreira durante 100 minutos.

Cenário similar ao que já havia acontecido no primeiro Clássico-Rei do ano, que também teve vitória do Vovô, por 2 a 1, em que neutralizou e jogou melhor que o adversário. Logo, não é acaso.

Fernando Sobral e Dieguinho jogaram demais. Foram os melhores em campo de um Ceará que tem como grande marca a entrega coletiva e a capacidade de compensar qualquer limitação com muita bravura e luta, dando um passo importante para a conquista do título.