Ceará paga caro pelas escolhas de Barroca em derrota para o CRB

Sempre adotei muita cautela e paciência para analisar o trabalho do técnico Eduardo Barroca no Ceará. E é justamente por isso que aponto com tranquilidade os erros quando eles acontecem. É fato que Barroca vinha entregando resultados (eram 5 vitórias nos últimos 6 jogos). Assim como é fato que a péssima derrota por 3 a 1 para o CRB, neste sábado (10), é totalmente na conta do treinador.

O pior é que o técnico alvinegro não precisava fazer nada de outro mundo. Era só fazer o simples. Mas ele não fez. E o Ceará pagou caro pelas escolhas erradas de Barroca.

Danilo Barcelos já vinha jogando mal e só saiu do time por suspensão (o que já era um erro). Daí David Ricardo entrou e fez uma partidaça contra o Atlético-GOx.

Contra o CRB, o que ele fez? Sacou David Ricardo e colocou Barcelos de titular. O 1º gol do time alagoano foi pela esquerda da defesa do Ceará, justamente em drible da vaca em cima do lateral, que não atacou bem, não defendeu bem e não produziu absolutamente nada no jogo.

No meio de campo, Zé Ricardo tinha jogado muito contra o Atlético-GO. Contra o CRB, ficou no banco e nem se quer entrou no decorrer do jogo. Richardson e Willian Maranhão foram muito mal na partida e o time não teve boa saída de bola com os volantes.

As entradas de Janderson e Pedrinho mostram também que o treinador erra em suas escolhas ofensivas. Os dois foram muito bem (o 2º fazendo sua estreia na Série B e participando de lance de gol que foi anulado) e mostram que podem ajudar se forem mais utilizados.

Nem mesmo a noite iluminada de Chay, o melhor em campo pelo Ceará, salvou uma derrota pesada e que piora a sequência como mandante. Em 6 jogos, só 2 vitórias e 4 derrotas.

E esta última, na conta do seu treinador.