Ceará já deu o recado: não está na Sul-Americana a passeio e sim para brigar por algo a mais

A primeira metade da fase de grupos da Copa Sul-Americana já terminou. Todos os times já se enfrentaram e o Ceará está na liderança do Grupo C, invicto, com uma vitória e dois empates. Mais que bons resultados, o Vovô tem demonstrado boas atuações, como foi no empate em 0 a 0 com o Bolívar, na altitude de La Paz. Isso deixa bem claro o recado: o Ceará não está na Sul-Americana a passeio e sim para brigar por algo a mais.

Uma classificação às oitavas de final é bem possível, e só depende do próprio Alvinegro. Serão dois jogos seguidos em casa, com a possibilidade de chegar aos 11 pontos e deixar a situação bem encaminhada.

