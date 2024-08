Ceará engata melhor sequência em momento crucial da Série B, mas não está tudo perfeito

A vitória do Ceará por 3 a 1 sobre o Guarani, na noite desta terça-feira (6), foi importantíssima. Acima de qualquer coisa, era necessário vencer o lanterna e pior time da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui para engatar a melhor sequência do Alvinegro em momento crucial da competição.

Agora, são quatro jogos sem perder, com três vitórias e um empate, conquistando 10 dos últimos 12 pontos disputados. É um aproveitamento inédito do Vovô no certame.

Resultados que levam o time até a 6ª posição, com 29 pontos, apenas um a menos do Vila Nova, atual 4º colocado.

A arrancada acontece num momento crucial de virada de turno. O jogo contra o Guarani marcou o encerramento da primeira metade da competição e agora o Ceará tem a perspectiva de iniciar a metade final da competição estando, de fato, na briga pelo G-4.

VITÓRIA IMPORTANTE E COM LIÇÕES

O importante era o resultado, é verdade, mas o jogo deixa o alerta ligado.

Foi com mais dificuldade que o esperado. O Ceará não jogou bem contra o lanterna, a defesa foi muito permissiva - e teve falha no lance do gol adversário - e o Ceará precisou das individualidades de Erick Pulga e Lourenço, que marcaram três golaços espetaculares para assegurar a vitória em um jogo que o time coletivamente não esteve inspirado.

É mais uma partida que deixa a lição de que o atual elenco do Ceará ainda carece de reforços para se tornar mais competitivo. Apenas 2 jogadores foram contratados até aqui e eles nem sequer são titulares.

O bom momento recente não pode mascarar esta necessidade de qualificar o elenco para o restante da Segundona, que promete jogos ainda mais disputados e complicados.

É preciso estar atento a isso.