Ceará é o time que mais finaliza e cria chances de gol na Copa do Nordeste

Contra o Sport ficou bastante evidente: o problema do Ceará no início de 2022 não tem sido de criação. Foram muitas oportunidades para balançar as redes, mas faltou converter isso em gol. Essa foi uma tônica semelhante no jogo anterior, contra o Sampaio Corrêa. E os números comprovam: o Alvinegro é o time que mais finalizou e criou chances de gol em toda a Copa do Nordeste.

Ao todo, nos cinco jogos que fez, o Ceará teve um total de 80 finalizações, com uma média de 16 por partida. Logo atrás vem o Botafogo-PB, com 74 conclusões e média de 14,8 por jogo. Em terceiro, está o Fortaleza, com 70 finalizações e média de 14.

Mais que chutes, o Ceará tem um volume elevado de chances de gol, aquela finalização que, de fato, leva perigo ao goleiro adversário. Foram 43 ao todo (média de 8,6 por partida). O Fortaleza teve 39 chances de gol.

O levantamento toma como base os números do Instat, software de análise de desempenho esportivo. São considerados os números absolutos e, aqui, vale a ressalva que o Vovô já fez cinco jogos, enquanto algumas outras equipes possuem partidas a menos.

Aproveitamento

Legenda: O atacante Zé Roberto tem um gol e duas assistências pelo Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os números deixam claro que o Ceará tem tido uma boa produção ofensiva, com a criação de oportunidades. Isso é muito bom. Porém, é preciso melhorar o aproveitamento nas finalizações.

O Vovô está pecando bastante na conclusão das jogadas. Foram oito gols marcados e, nos empates contra Sampaio Corrêa e Sport, muitas chances perdidas. No último jogo, aliás, vale a ressalva para a grande atuação de Maílson, que foi o melhor em campo.

Mas é fato que este é um aspecto que corrobora com a cobrança da torcida por um "camisa 9" goleador, finalizador nato. Zé Roberto tem tido um ótimo início de ano, mas a temporada é longa e é preciso, sim, um jogador que seja o "homem-gol" que o time busca.

Com um time que cria tanto, este jogador terá a vida facilitada.