Ceará cresce no momento decisivo e tem a melhor campanha do 2º turno da Série B

O Ceará não havia vencido três partidas seguidas em nenhum momento nesta Série B. Ao bater o América-MG por 1 a 0, na última segunda-feira (19), engatou o quarto triunfo consecutivo, chegando na última rodada dependendo apenas de si para subir. O Alvinegro cresceu no momento decisivo e mais importante da competição. Prova disso é que tem a melhor campanha do 2º turno da Segundona.

Nos 18 jogos que fez até aqui, o Vovô somou 34 pontos, mesma pontuação do campeão Santos, mas o time cearense tem uma vitória a mais: 11 contra 10 do Peixe. O Vovô acumula ainda 1 empate e 6 derrotas, com 63% de aproveitamento.

A crescente de rendimento do Ceará acontece no momento mais decisivo do campeonato. Prova disso é que o Vovô só esteve 3 rodadas dentro do G-4 (8ª, 36ª e 37ª). Mas acaba chegando na última rodada sem depender de tropeço de nenhum time. Ganhando do Guarani, estará na Primeira Divisão do ano que vem.

Tal reação tem alguns pilares: o desempenho em casa é um deles. O Alvinegro é o melhor mandante da competição, com 14 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. São nada menos que 8 vitórias consecutivas no Castelão. Além disso, tem também o ataque mais positivo da Série B, com 59 gols anotados.

E um jogador que personifica este crescimento é Saulo Mineiro. Na sequência de 4 vitórias seguidas, o camisa 73 acumula 7 participações diretas em gols, com 5 gols marcados e 2 assistências.

O mais difícil já foi feito: chegar na última rodada nesta condição. O Ceará cresceu na hora mais importante e está a um passo do acesso.