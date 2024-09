Ceará cola no G-4 repetindo melhor sequência na Série B

A vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, neste domingo (8), foi importantíssima para o Ceará. O resultado fez o Alvinegro chegar aos 39 pontos, assumindo a 5ª colocação e colando novamente no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Fruto da repetição da melhor sequência do time na competição.

São 4 jogos de invencibilidade, com 3 vitórias (Operário, Novorizontino e CRB) e 1 empate (Amazonas). O Ceará somou 10 dos últimos 12 pontos disputados. Tal desempenho só havia sido conquistado uma única vez no torneio, entre as rodadas 16 e 19, com vitórias sobre Avaí, Botafogo-SP e Guarani, além do empate com o América-MG.

A sequência vem num momento crucial. Esta foi a 25ª rodada da Série B. O campeonato agora vai afunilar de vez. É hora de se manter sempre próximo do G-4 e não desgarrar desse bolo, para entrar no grupo de classificação na reta final do torneio e não sair mais.