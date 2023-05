Ceará acaba com drama dos pênaltis num dos momentos mais importantes de sua história recente

O futebol é fascinante não só pelos resultados, mas também pela maneira como eles são construídos. As histórias, muitas delas improváveis, deixam as grandes conquistas ainda maiores. O roteiro do título do Tricampeonato do Ceará na Copa do Nordeste é um destes exemplos, da superação de um verdadeiro trauma alvinegro num dos momentos mais importantes da história recente do clube.

A conquista sobre o Sport veio com direito a drama até o fim. E coloca ponto final em uma agonia dos torcedores: as disputas por penalidades.

Há mais de três anos que o Ceará não vencia uma disputa por pênalti. Acumulou derrotas nas últimas cinco e todas em momentos decisivos de competições diferentes. Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

A última vez que o Vovô havia vencido uma disputa de pênaltis foi no dia 19 de fevereiro de 2020 - há mais de 3 anos - contra o Oeste, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

E o destino quis que a redenção viesse justamente nas penalidades e em um dos momentos mais importantes da história do clube. Um ano de reconstrução, de reestruturação, de muitas mudanças em todos os aspectos, e que seria fundamental para a conquista do principal objetivo do ano: a Série B.

O título é combustível para o Alvinegro, mesmo com suas dificuldades e limitações, seguir firme na luta pelo acesso.