Bruno Pacheco volta a jogar após 90 dias e acirra disputa na lateral-esquerda do Ceará

Exatos 90 dias. Foi esse período que Bruno Pacheco passou afastado dos gramados. Após longos três meses, o camisa 6 do Ceará voltou a vestir a camisa alvinegra no último sábado (5), na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, pela Copa do Nordeste, e o retorno do jogador acirra de vez a disputa na lateral-esquerda do Vovô.

Pacheco foi titular absoluto nos últimos dois anos. Foi, durante todo este período, unanimidade. Jogador incontestável e de extrema regularidade, esteve entre os atletas com maior minutagem não apenas do Ceará ou do Brasil, mas do mundo inteiro.

Ninguém imaginava discutir a posição dele no time. Na última Série A, fez 34 jogos e todos como titular. Até o dia 5 de dezembro, quando saiu machucado no empate em 0 a 0 com o América-MG, por conta de lesão muscular na coxa. Desde então, ficou sem atuar.

VICTOR LUÍS

Legenda: Victor Luís foi destaque na vitória do Ceará Foto: Kid Jr/SVM

Com a necessidade de reforçar o setor, o Ceará foi ao mercado e contratou Victor Luís, um velho conhecido da torcida. Acontece que o ex-jogador do Palmeiras iniciou o ano bem demais e está sendo um dos principais destaques da equipe de Tiago Nunes.

No jogo contra o CSA, foi o melhor em campo e abriu o caminho para o triunfo, aos 35 minutos do 1º tempo, em um belo chute de fora da área. Foi o 3º gol dele neste ano.

O início do camisa 33 no Vovô é excelente. Além dos gols, está contribuindo bastante para a criação de jogadas ofensivas e, também, tem demonstrado solidez defensiva.

QUEM JOGA?

Com Victor Luís em alta e Bruno Pacheco recuperado, a disputa será boa. Quem então deve jogar? Com a palavra, Tiago Nunes, que comentou também a disputa na lateral-direita (entre Nino Paraíba e Michel Macedo).