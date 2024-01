Barceló e Castro: atacantes uruguaios jogaram juntos no Chile e se reencontram no Ceará

Facundo Barceló (centroavante) é a mais nova contratação do Ceará. Aos 30 anos, ele chega para ser o 2º uruguaio do elenco em 2024, se juntando a Facundo Castro (ponta direita), anunciado na última sexta-feira (5). Os compatriotas, inclusive, se conhecem muito bem, já que atuaram juntos há pouco tempo.

Em 2022, ambos defenderam o O´Higgins, clube que disputa a Primeira Divisão Chilena. Facundo Barceló disputou 26 jogos, sendo 22 como titular, marcou seis gols e deu duas assistências. Já Castro atuou em 28 oportunidades, sendo 19 como titular, com três gols anotados e três passes para gols.

Os dois apresentavam bom relacionamento fora de campo e entrosamento dentro das quatro linhas. Este é um fator que vai, inclusive, facilitar na adaptação de ambos à capital cearense, ao clube e ao futebol brasileiro, já que os dois atuarão pela primeira vez no país.

O O´Higgins fez uma campanha razoável e terminou no 8º lugar, a uma posição de se classificar para a Copa Sul-Americana.

No ano seguinte, Barceló mudou de clube e foi para o Guarani, do Paraguai, onde fez 40 partidas e marcou 11 gols, além de cinco assistências, enquanto Castro permaneceu na equipe chilena e, em 29 partidas, balançou as redes três vezes e deu nove assistências, se destacando como o líder em passes para gols na competição.

Agora, os dois uruguaios se reencontram no Ceará. Frutos de mapeamento e garimpo do setor de análise de mercado. Barceló deverá jogar como centroavante e Castro como ponta/segundo atacante. E o torcedor alvinegro só espera que o bom entendimento do passado possa ser ainda melhor em 2024.