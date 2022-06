Artilheiro e em grande fase, Mendoza assume de vez protagonismo no Ceará; veja números

Por muito tempo se falou que o Ceará era dependente do meia-atacante Vina. Quando o camisa 29 jogava mal ou não atuava, o desempenho caia bruscamente. Hoje, porém, há um outro jogador que divide protagonismo no setor ofensivo e é, cada vez mais, uma referência no time de Dorival Júnior: Speed Mendoza.

O colombiano é o artilheiro do Vovô em 2022, com 13 gols marcados. Para ter ideia, já superou o número de gols do próprio Vina no ano passado, quando marcou 11 gols.

Isso em apenas 28 jogos, sendo 24 como titular. O camisa 10 é o jogador que mais participou diretamente de gols do Alvinegro.

Legenda: Números de Mendoza pelo Ceará em 2022 Foto: Arte SVM

Em boa fase, vem crescendo de rendimento. São 6 gols nos últimos 6 jogos. Nesse ano, vem sendo bem mais regular que na última temporada, quando marcou apenas quatro gols e deu seis assistências em 43 jogos.

A evolução no desempenho passa, diretamente, por uma evidente melhora nas finalizações. Hoje, Mendoza finaliza mais vezes e com melhor qualidade.

Legenda: Mendoza tem finalizado mais em 2022 Foto: Arte SVM

Peça imprescindível para o modelo de jogo do técnico Dorival Júnior, que explora a velocidade pelos lados do campo, o atacante de 29 anos tem contrato é até o fim de 2023 e o Ceará é detentor de 70% dos seus direitos econômicos.

Se o 2021 do colombiano foi de oscilações e irregularidade, o 2022 parece ser o de consolidação, em que Mendoza vira de vez referência ofensiva no Ceará.