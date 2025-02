Além do resultado, a atuação: Fortaleza perde mais uma jogando mal novamente

O Fortaleza já tinha jogado mal contra o Ceará, na derrota por 2 a 1, no último sábado (8). Três dias depois, sofreu um novo revés e, novamente, tendo como ponto negativo não apenas o resultado, mas a atuação. Na derrota para o Altos-PI, pelo mesmo placar, foi mais uma vez um Fortaleza abaixo do esperado.

Foi a segunda derrota seguida. Mas o cenário contra o Altos foi pior do que contra o Ceará. Antes, um clássico contra adversário de Série A e que teve muitos méritos no resultado.

Agora, sai na frente e acaba tomando a virada contra um time de Série D claramente limitado, mas que superou um adversário com investimento amplamente maior mostrando mais entrega coletiva e vontade de ganhar.

O Fortaleza ainda falhou feio nos dois gols do time piauiense. No primeiro, João Ricardo soltou finalização fraca e defensável nos pés de Lucas Reis. No segundo, Tinga tentou sair jogando sozinho, perdeu a bola e proporcionou contra-ataque puxado por Cleiton. O estreante David Luiz - ainda sem o ritmo de jogo ideal - foi lento no lance e deu bote errado. Outro que estava fazendo a 1ª partida pelo Tricolor, Gastón Ávila não acompanhou o lance e Rodrigão,completamente livre, tocou pras redes.

Lucero, que entrou no lugar de Renato Kayzer, ainda desperdiçou boas chances - comprovando que a fase não é das melhores, apesar dos quatro gols marcados no ano.

Não existe terra arrasada. Mas também não dá pra ignorar uma atuação tão abaixo numa derrota que faz o time perder a liderança do grupo na Copa do Nordeste.