Se passar do Oeste, Ceará totalizará mais de R$ 3 milhões em cotas na Copa do Brasil; veja valores

Competição mais rentável do calendário nacional, a Copa do Brasil é vista como uma importante fonte de receitas aos clubes que a disputam. No Ceará não é diferente. Caso passe pelo Oeste, nesta quarta-feira (19), o Alvinegro totalizará mais de R$ 3 milhões em cotas recebidas por participar da competição.

Até aqui, o Vovô já acumulou quase R$ 2 milhões. Só por participar da 1ª fase, assegurou R$ 950 mil. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino-PA e a classificação à 2ª etapa, garantiu mais R$ 1,03 milhão, totalizando R$ 1,980 milhão.

Se conseguir a classificação à 3ª fase, o Ceará irá faturar mais R$ 1,5 milhão, e chegará ao montante de R$ 3,480 milhões após dois jogos disputados.

No planejamento estratégico elaborado para 2020, o Ceará traçou como objetivo avançar, no mínimo, até a 4ª fase da Copa do Brasil. Se conseguir tal meta, terá R$ 5,480 garantidos em cotas na competição.

Passando pelo Oeste, o Ceará enfrentará o vencedor do confronto entre Vitória-BA x Lagarto-SE ou Volta Redonda-RJ.