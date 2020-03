Ferroviário tinha contrato assinado com o atacante Cléber, que acertou com o Ceará. Entenda

O atacante Cléber, artilheiro do Campeonato Cearense, com sete gols marcados pelo Barbalha, já acertou com o Ceará e será jogador do Alvinegro por três anos. O que poucos sabem é como os bastidores desta negociação foram agitados e movimentaram os três principais clubes da capital cearense: Ceará, Fortaleza e Ferroviário.

Ceará e Fortaleza estavam na disputa para contratar o jogador. O Vovô levou a melhor. O detalhe é que, antes mesmo deste impasse envolvendo os dois rivais, o Ferroviário já estava acertado com Cléber, que já havia inclusive assinado contrato com o Tubarão da Barra.

A coluna apurou que o vínculo do jogador com o clube coral já estava com as etapas burocráticas em processo antes mesmo do jogo entre Fortaleza e Barbalha, o qual Cléber marcou um gol e ganhou destaque. Informação confirmada pelo presidente do Ferroviário, Newton Filho.

"Cléber tinha contrato assinado com a gente antes mesmo do jogo contra o Fortaleza. Só que o jogador, irresponsavelmente, assinou com a gente e com o Ceará. Primeiro com a gente, depois com o Ceará. Diante da atitude dele, o Ferroviário não teve mais interesse no jogador. Nós desistimos da contratação. Resolvemos não brigar pela situação", disse Newton, em entrevista exclusiva.

O dirigente coral revelou que o clube não ficará com o atleta, mas entrou em acordo com o Alvinegro para não sair no prejuízo. As duas diretorias, inclusive, mantêm boa relação.

"Entramos em acordo amigável com o Ceará para o Ferroviário ficar com 25% dos direitos econômicos. A nossa desistência ocorreu pelos 25% dele. Entre Ferroviário e Ceará, foi tudo tranquilo", disse Newton.

Deixando claro: não haverá nenhum imbróglio por conta disso, já que houve um acordo entre as partes e a situação está resolvida.

Cléber ainda não foi anunciado oficialmente como contratação do Ceará e nem treinou com o restante do elenco, mas há a expectativa que isto ocorra em breve. O atleta já foi a Porangabuçu realizar exames e esteve no PV, domingo (8), acompanhando a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-CE.

Em 13 jogos no estadual, Cléber marcou 7 vezes. O atacante teve passagens pelo Icasa, Barbalha, Guarani de Juazeiro, Vitória, Concórdia e Guarany de Sobral antes de voltar à Raposa.