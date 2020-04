Clubes analisam propostas, mas adiam decisão sobre venda de direitos internacionais do Brasileirão

Além da definição de ampliação das férias dos jogadores por mais dez dias, outro assunto foi pauta na reunião da Comissão Nacional de Clubes (CNC), com participação de integrantes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, e a CBF, na tarde desta terça-feira (14): a venda de direitos internacionais do Brasileirão.

Já havia antecipado aqui que o tema seria debatido e que as propostas já estão na mesa. Acontece que elas foram analisadas, mas dois pontos foram determinantes para que nenhuma decisão fosse tomada: o cenário de indefinição e incertezas quanto ao calendário nacional e o fato que nenhuma das propostas ofertadas pelas empresas interessadas convenceu os clubes de forma unânime.

Com isso, os clubes não bateram o martelo e voltarão a discutir o tema em breve.

Uma nova videoconferência deverá ocorrer nos próximos dias e o assunto será retomado.

Ceará e Fortaleza, representantes do Estado na Primeira Divisão, estiveram presentes na reunião. O Alvinegro foi representado pelo presidente Robinson de Castro e pelo diretor financeiro, João Paulo Silva, enquanto Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, foi o representante do Tricolor.