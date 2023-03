Vantagens e charme da mesa redonda na sala de jantar

Se tem um móvel poderoso no quesito reunir e aproximar as pessoas em uma casa, esse móvel é a mesa de jantar. E se um design retangular vem a sua mente, abra espaço para um novo e flexível formato, que é o redondo. A falta de quinas e a possibilidade de sentar em um círculo tendo a visão de todos a volta, faz com que esse estilo de mesa intensifique esse momento de conexão. O ambiente fica fluido com uma mesa redonda, que é como um coração de mãe, sempre cabe mais um lugarzinho.

A variedade de materiais é infinita na fabricação de uma mesa redonda: mdf, vidro, mármore, madeira, entre outros. A escolha do estilo deve ser pautada na decoração do ambiente, assim como é importante que o tamanho seja adequado para tal. Uma dica de ouro é ficar atento a proporção do tampo, pois se for muito grande pode impossibilitar que as pessoas alcancem o centro da mesa para se servir, por exemplo.

O tamanho ideal

Um apartamento pequeno comporta uma mesa redonda de quatro lugares com 100cm de diâmetro, inclusive, no meu antigo apê de 50m2 essa era a proporção. O modelo com o famoso pé de taça, inspirada no design saarinen, deixa o encaixe das cadeiras super confortável e, quando precisava encaixar mais um lugar, dava certo acrescentar um puff. Praticidade total.

A falta de quinas e a fluidez que otimiza espaço e torna a mesa redonda uma opção excelente para ambientes compactos.

No novo apartamento, segui com o estilo de mesa redonda só que, dessa vez, para seis lugares, em que o indicado é ter um tamanho entre 120cm e 140cm. Essa variação depende muito do modelo da cadeira que você escolher.

Legenda: Mesa redonda em apê de 50m2 facilita a fluidez no espaço

Aqui em casa, optei por um estilo acolchoado, que costuma ocupar mais espaço, por isso, minha mesa tem 140cm de diâmetro para acomodar com folga as cadeiras e também acrescentar mais um lugar quando necessário. Para oito lugares, é recomendado 150cm de diâmetro e para dez lugares, 180cm.

Legenda: Mesa redonda de 140cm de diâmetro no apê atual. Comporta seis lugares

Espaço de circulação

Entre as vantagens da mesa redonda está o pé centralizado no design da peça, como mostro nas imagens para inspirar. Isso permite um melhor encaixe das cadeiras e, consequentemente, mais conforto para quem senta.

Por ter esse formato orgânico, também é recomendado calcular o espaço de circulação, sendo recomendado que tenha pelo menos de 90cm até 1m20cm. A ausência de quinas também é uma boa pedida para casas que tem crianças.

Iluminação e décor

Para completar o cantinho em que a mesa redonda está posicionada, vale apostar em um lustre pendente centralizado ou trilhos, que direcionem uma iluminação quente e aconchegante. Há quem também goste de setorizar esse espaço com um tapete redondo e decorar com um vaso ou peça em cerâmica no centro, tudo vai depender do seu estilo.

Legenda: Jogos americanos e sousplat ganham formato orgânico com uma mesa redonda em casa

E para finalizar, com a escolha da mesa redonda, os jogos americanos e sousplats também recebem esse formato orgânico e os quadrados e retangulares passam a não encaixar muito bem na nova proposta. E aí, você prefere mesa redonda ou quadrada no ambiente? Inspire-se nas ideias e dicas!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora