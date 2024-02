Palha indiana traz o charme do toque retrô para a decoração

Certamente você já avistou por aí móveis com um detalhe que remete a uma memória afetiva de casa de vó. Estou falando da palha indiana, material feito de fibra natural trançada, que ganha cada vez mais espaço nos projetos arquitetônicos para imprimir rusticidade e leveza aos ambientes.

A origem da palha indiana é milenar. É um tecido artesanal derivado do rattan, uma fibra de palmeira encontrada na Ásia e Oceania. Foi utilizada por povos egípcios e asiáticos, tendo a finalidade de cestas para armazenamento inicialmente. Em tempos modernos, as opções de sua usabilidade são infinitas: cabeceiras, mesas, cadeiras, armários, gavetas, biombos e muito mais.

É um material super durável e resistente, podendo atravessar gerações, quando conservados da forma correta. A manutenção é simples e basta passar um paninho seco para retirar a poeira do dia a dia. Nada de molhar a palha, viu? Também não podem ser expostas ao sol. Esses fatores podem contribuir com que ela folgue as tramas.

Leveza e Fluidez

Além de toda a beleza com esse ar retrô, você sabia que a palha indiana proporciona conforto térmico e ambiental por ser um material vazado? Isso permite a circulação de ar, evitando o temido mofo no interior dos armários.

Comumente vista como detalhes em móveis e projetos de marcenaria, a palha indiana também fica um charme quando usada como parte estrutural da arquitetura, fazendo a separação de ambientes, por exemplo. O efeito visual é lindo!

Match com amadeirado ou colorido

Para uma combinação certeira e harmônica, aposte no tom de madeira no projeto arquitetônico com palha indiana. O tom pode ser similar ou até mais escuro que o da fibra, tudo vai depender da proposta: uniformizar ou dar destaque ao trançado natural.

Há propostas de ambientes com mais cores que também recebem a palha indiana com muito elegância, como em quarto infantil com verde menta. O trançado entrou como destaque na gaveta e na cama. Uma preciosidade!

Natureza dentro de casa

Ter a palha indiana como detalhe na decoração também é uma forma de trazer a natureza para dentro de casa. A trama distinta e exótica convida, inclusive, para compor o ambiente com vegetação. Pode lançar mão de vasos e plantinhas por aí. Lindo, lindo!

Gostou de revisitar esse elemento tão icônico? Saiba que o ambiente não precisa necessariamente ser rústico para recebê-lo. A palha indiana também harmoniza com itens modernos imprimindo um ar contemporâneo no ambiente. Inspire-se!



