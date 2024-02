Luz branca ou amarela? Entenda porque a escolha do tom da iluminação da casa afeta a nossa qualidade

O mundo é mesmo dividido entre as pessoas que amam iluminação quente e outras que optam por ter uma sala bem clara com o tom mais frio. Você é de que time? Hoje trouxe mil e um motivos para você apostar na iluminação mais amarelada para deixar seu lar mais aconchegante e convidativo.

Na hora da compra do material de iluminação, as opções mais comuns ofertadas são o branco quente (3.000k), branco neutro (4.000k) e o branco frio (6.000k). Segundo o arquiteto William Sá, o branco neutro é a aposta mais certeira em ambientes residenciais e até comerciais, dependendo da funcionalidade.

“Atualmente, a principal característica de uma boa iluminação é que não incomode a visão. O ambiente deve estar iluminado, a gente identifica os efeitos de iluminação em sancas, lustres e luminárias, mas são estrategicamente posicionadas de modo que não incomode o olhar. O branco neutro cumpre bem esse papel, diferente do branco frio azulado usado em hospitais”, destaca o profissional.

A luz mais amena, amarelada e quente proporciona mais acolhimento e cria uma atmosfera ideal para o descanso. Dependendo da escolha da luminária, é possível misturar a iluminação branco quente e branco neutro sem pesar no ambiente. Uma complementa a outra de acordo com a cena que você quiser criar em casa: leitura ou jantar romântico? É possível com essas escolhas.

Legenda: Iluminação na marcenaria traz sofisticação para o ambiente Foto: Duna Arquitetura/ Divulgação

Opte pelas lâmpadas em led

É importante também esquecer o mito de que a luz amarela esquenta o ambiente. Essa forma de falar diz respeito apenas ao efeito estético e psicológico, pois com o avanço da tecnologia a cor das lâmpadas não aumenta nem diminui a temperatura do ambiente. O que pode acontecer de esquentar o ambiente é o tipo de lâmpada, por isso prefira sempre as que são em LED.

Outro mito que caiu por terra é que somente a luz branca fria estimulava o foco e a concentração quando, na verdade, ela pode causar o efeito contrário. “O branco frio é uma iluminação artificial e o branco neutro ilumina muito bem áreas que precisamos que sejam mais claras sem estressar a visão. Como, por exemplo, cozinha, escritório, lavanderia e banheiro”, complementa William.

A escolha da luminária e seus efeitos

A verdade é que tudo vai depender da escolha da luminária, pois caso o modelo tenha uma abertura menor, funciona para iluminação de destaque, enquanto as com abertura maior ou posicionadas no teto são para iluminação central.

Carta branca para usar branco neutro e todos os ambientes ficarão claros, bem iluminados, e ao mesmo tempo acolhedores e convidativos, dependendo dos efeitos e cenas que as luminárias criarem.

Legenda: Luz de destaque pode transformar o seu ambiente Foto: Acervo Pessoal

Legenda: Com luz indireta na cabeceira da cama, quarto fica mais aconchegante Foto: Acervo Pessoal

Miniaturização das lâmpadas

Uma forte tendência de iluminação, inclusive, é a miniaturização das lâmpadas, em que pouco se usa a própria lâmpada em luminárias, pois o led vem integrado nas peças mais modernas. Isso significa que cada vez menos a gente vê a lâmpada em si, apreciando e fazendo uso apenas do efeito dela.

A iluminação é tão poderosa que tem relação direta com o nosso bem-estar.

Foto: Duna Arquitetura/ Divulgação

Por aqui, quando anoitece somente as luzes amarelas são ligadas e o clima é de descanso e calmaria. Com todos esses motivos acima para apostar no branco quente e neutro, te convenci a fazer o mesmo? Garanto que vale a pena!

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora