Curiosidades da arquitetura holandesa

Imagine aí uma casa tão estreita com escadas íngremes a ponto de os móveis serem içados pela janela durante uma mudança. Imaginou? Assim são as casas de Amsterdam, capital da Holanda, que têm de dois até quatro metros de largura. Visitei o destino pela terceira vez e vim dividir algumas curiosidades da charmosa arquitetura holandesa que é o cartão postal da cidade.

Muitos nem sabem, mas o motivo por trás dessa metragem reduzida da entrada das casas tem relação com o imposto aplicado nas propriedades calculado conforme a largura da fachada lá em meados dos séculos XVI e XVII.

Veja também

Outro fator curioso é que o encurvamento dos imóveis é provocado pelo solo úmido, afinal a cidade é cercada por mais de 160 canais. Com o passar dos anos, as propriedades mais antigas, que são construídas sobre estacas de madeira, vão se adaptando à movimentação do solo e entortando mais para um lado ou outro.

Estilo gótico e classicismo francês

Amsterdam é vibrante, charmosa e repleta de esquisitices e curiosidades. Vale a pena ver para crer, pois é diferente de tudo. A cidade tem uma arquitetura única com edifícios de tijolos do século XVII, inspirados pelo gótico e classicismo francês, assim como também conta com prédios ultramodernos.

Foto: Acervo Pessoal

Agora, voltando ao fato da maioria das residências serem estreitas e tortas, isso não significa que sejam pequenas. Muito pelo contrário. As casas costumam ser bem compridas e com muitos andares. O fato é que quem vê a portinha de fora nem imagina como é grande por dentro.

Foto: Acervo Pessoal

Esquisitices que encantam

Impossível deixar de mencionar que o principal meio de transporte em Amsterdam são as bicicletas. Com casas tão estreitas, seria mesmo difícil encaixar no layout arquitetônico a garagem de um carro. Isso não quer dizer que eles não existam, mas costumam ser menores e também em proporção inferior a quantidade de bicicletas pela cidade.

Legenda: Todo lugar é parada para as bicicletas que dominam a capital holandesa Foto: Acervo Pessoal

Com uma população de cerca de 835 mil pessoas e, em sua área metropolitana, 2,2 milhões, Amsterdam conta com nada menos do que 881 mil bicicletas. Isso mesmo. É um número quatro vezes maior do que o de carros. Tudo é feito com a magrela: ir ao trabalho, ao banco, passear, levar o filho ao médico... tudo. Há estacionamento de bicicleta por toda parte, inclusive.

Toda essa arquitetura peculiar e esquisitices que encantam são provenientes de diferentes influências culturais e muita história. Que o meu olhar sobre essa cidade fotogênica e apaixonante, desperte em quem passar por aqui o desejo de visitá-la.

* Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil