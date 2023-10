Dicas para adaptar um apartamento para pessoa idosa com charme e funcionalidade

Todo projeto arquitetônico conta uma história. Hoje quero te inspirar com esse apartamento planejado para uma mulher na terceira idade viver com muito conforto. O apê de 60m² foi parcialmente adaptado para a livre circulação de cadeira de rodas entre os ambientes, caso venha ser necessário o uso no futuro. Vem se inspirar nas soluções desses espaços.

Muito além das tendências de décor, tornar o ambiente funcional para quem ali vive é, na verdade, uma das premissas da arquitetura. O primeiro desafio foi tornar convidativa a entrada do apartamento, que é pela área de serviço e cozinha. Diferente, né?

Os arquitetos William Sá e Adigelcia Fernandes apostaram em muitos móveis planejados em marcenaria, preenchendo todas as paredes para garantir espaço de armazenamento e fazer da entrada do apê um grande corredor com amplo espaço de circulação.

Sala integrada e uma entrada social mais convidativa

Antes e depois

Esse é um exemplo claro de que funcionalidade e estética podem andar juntas. Em fotografias de antes e depois do imóvel, a transformação é impressionante. As portas têm 80cm de largura e as paredes receberam um tom de bege claro, que reforça a sensação de amplitude.

Imagem de como era o apartamento antes da reforma

Havia uma varanda ali próxima à janela, que foi integrada à sala para aumentar esse espaço de convívio. Um rack de TV estreito e suspenso também otimiza o espaço do ambiente, assim como a escolha do mobiliário curvilíneo, que dá movimento à decoração e deixa tudo mais interessante.

Detalhes de personalidade nos espaços projetados

Integrar para ampliar

A integração acontece em todo o apartamento: cozinha, sala de estar e TV dividem praticamente o mesmo espaço. Observe a escolha da mesa de jantar também em formato orgânico e apoiada na parede para otimizar ainda mais cada metro quadrado.

Uma cozinha completamente funcional, com todos os equipamentos necessários, mas com estratégias de design

Ter a cozinha na área social foi um desafio superado com sucesso com estratégias como camuflar a geladeira com marcenaria. É uma cozinha completamente funcional com lava louças e gaveta para lixeira embutida, filtro, torre quente e tudo o que é necessário, mas com estratégias de design.

Foto: Leo Soares/ Divulgação

Pensando na qualidade de vida da moradora, também foram instaladas barras de apoio no banheiro para garantir mais segurança. Tudo foi pensado para facilitar o dia a dia e também refletir uma estética aconchegante. Os adornos decorativos deram o toque especial que dá vontade de permanecer: abajur, quadros, tapetes e mais. Gostaram?

