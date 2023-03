Cozinha americana: confira dicas para integrar ambientes e valorizar seu espaço

Um balcão, ilha gourmet ou mesa integrando os ambientes sala e cozinha faz parte de um conceito americano de decorar. O curioso é que esse estilo já está fortemente presente também no jeito de viver dos brasileiros. Os apartamentos estão com metragem cada vez mais reduzida e, eliminar paredes para integrar ambientes, é uma solução simples para proporcionar amplitude e fluidez para essas áreas de constante movimento na casa. Existem vantagens e desvantagens de aderir a esse estilo.

A cozinha americana é o tipo de tema que divide opiniões: ou você ama ou você jamais teria uma. Ela soluciona a falta de espaço e conecta não só ambientes, como também estreita os laços afetivos em casa. Isso acontece porque sem as paredes, quem está cozinhando conversa com quem está na sala e não se isola no ambiente.

Integrar positivo para o cotidiano da família e também ao receber visitas, pois ficam todos juntos interagindo no mesmo espaço.

Já o lado negativo de apostar nesse conceito de cozinha, é a manutenção daquela baguncinha que toda cozinha costuma ter. Não dá pra fechar a porta e esconder a pia com uma pilha de louças ou o fogão sujo naquele dia preguiçoso, sabe? Fica tudo lá exposto e há apenas duas soluções: lidar com isso e tudo bem, ou ter mais frequência na manutenção da organização do ambiente.

Outra desvantagem é a fumaça na hora de cozinhar que invade a sala, sendo necessário utilizar uma coifa, especialmente se tiver o hábito de preparar pratos com fritura. A decisão é pessoal e vai de encontro com o jeito de viver dos moradores.

Legenda: Aqui em casa a escolha foi por derrubar paredes e abrir espaços para a interação Foto: Acervo pessoal

Harmonia na decoração

Outro ponto importante é que a cozinha americana é uma continuação da sala, por isso, essa decoração não é independente. A escolha dos materiais e cores dos armários e revestimentos, por exemplo, deve estar em harmonia com as da sala. Isso contribui também com a fluidez do espaço proporcionando um efeito visual super bacana. Essa unidade estética também vale para os pisos da sala e cozinha que, não precisa ser igual, mas devem conversar entre si.

Otimizando espaço

Existem algumas formas estratégicas de desenhar o balcão que divide a cozinha e a sala para deixá-lo ainda mais útil. Ele pode ser usado como uma ilha gourmet com revestimento em pedra e um cooktop para o preparo das refeições. Ao mesmo tempo, pode receber armários embaixo para acomodar itens de cozinha, ganhando novos espaços de armazenamento.

Legenda: Usar armários embaixo do balcão ajuda a ganhando novos espaços de armazenamento em cozinhas pequenas Foto: Acervo Pessoal

E uma terceira ideia é fazer desse balcão o cantinho de refeições com o uso de banquetas altas. Já tive as duas experiências em casas diferentes e me adaptei as duas propostas e não abro mão de ter uma cozinha nesse estilo. A grande vantagem desse balcão multifuncional para ambientes pequenos, é que a mesa de jantar pode se tornar dispensável, caso a ideia seja ampliar ainda mais a sala.

Marcenaria Planejada

Ter os móveis sob medida nesse estilo de cozinha é uma excelente ideia, pois você vai conseguir aproveitar cada centímetro. Atenção também na escolha dos eletrodomésticos, pois como estão todos de frente para sala, é interessante que combinem como, por exemplo, geladeira e microondas em inox para garantir uma organização visual no ambiente como um todo.

Legenda: Nossa casa é reflexo da nossa personalidade e, por isso, toda decisão é super bem pensada para curtirmos cada espaço

E aí, após conhecer as características desse estilo, tem vontade de derrubar paredes e integrar os espaços na sua casa? Por aqui, foco nas vantagens e dispenso as paredes. Amo a ideia de cozinhar papeando com quem tá na sala.